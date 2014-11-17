Україна виплатила понад $9 млн за євробондами 2014 року

Про це повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, виплата проведена за облігаціями, випущеними у 2014 році на суму 1 млрд дол. США із погашенням у 2019 році під гарантії США. Запозичення здійснювались за ставкою 1,844% річних.

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Як повідомляв УНІАН, Мінфін оцінює загальні виплати за держборгом у 2014 році за рахунок коштів держбюджету на рівні 140,337 млрд грн, причому Україна має намір взяти в борг у 2014 році ще 163,501 млрд грн на внутрішньому і зовнішньому ринках.

За графіком прогнозних платежів Мінфіну, Україна повністю погасить діючі внутрішні і зовнішні кредити (позики) через 26 років, в 2040 році. Найбільше навантаження (75% платежів) припадає на перші п'ять років - від 2014 до 2018 року.