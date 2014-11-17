Вінницька фабрика Roshen залучила 860 млн гривень, розмістивши акції на ПФТС

Про це повідомляє сайт біржі.

Ціна розміщення 1 акції становить 25 грн за номінальної вартості 0,25 грн/шт.

Як повідомляв УНІАН, згідно із проспектом емісії цінних паперів, компанія планувала провести публічне розміщення 34,4 млн простих іменних акцій.

Фінансові ресурси, залучені під час розміщення, компанія має намір використовувати наступним чином: 450 млн грн - на придбання нового виробничого обладнання, 400 млн грн - на будівництво нових виробничих потужностей, 10 млн грн - на реконструкцію та модернізацію наявного обладнання.

Станом на 2 квартал 2014 року власником 99,07% акцій Вінницької кондитерської фабрики була «Кондитерська корпорація «Рошен». Чистий прибуток компанії у першому півріччі впав до 147 тис. грн від 87,2 млн грн у січні-вересні 2003 року. Чистий дохід від реалізації продукції за вказаний період скоротився на 8,1% - до 301,9 млн грн.

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Довідка УНІАН. Вінницька кондитерська фабрика входить до п'ятірки найбільших кондитерських підприємств України. На фабриці випускається більше 100 найменувань кондитерських виробів, а загальний обсяг виробництва становить більше 100 тис. тонн на рік.

Корпорація Roshen - один із найбільших в Україні виробників кондитерських виробів. Загальний обсяг виробництва кондитерських виробів у корпорації становить 450 тисяч тонн на рік. До складу Roshen входять українські фабрики (Київська, два виробничі майданчики у Вінниці, Кременчуцька); два виробничі майданчики Липецької кондитерської фабрики (Росія), Клайпедська кондитерська фабрика (Литва), Bonbonetti Choco Kft (Будапешт, Угорщина), а також масло-молочний комбінат «Бершадьмолоко», який забезпечує фабрики корпорації молочною сировиною.

Корпорація Roshen належить президентові України Петру Порошенку, який під час виборчої кампанії обіцяв її продати. Для продажу цього бізнесу Порошенко залучив інвестиційну компанію Rothschild.