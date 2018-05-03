Велика приватизація: цього року збираються продати 26 підприємств (список)

З цього списку в управлінні Фонду держмайна знаходяться 18 підприємств.

Урядовий комітет затвердив перелік підприємств великої приватизації на 2018 рік, в який увійшло 26 об'єктів, написав на своїй сторінці в Facebook виконуючий обов'язки голови Фонду державного майна України Віталій Трубаров.

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За його словами, 18 об'єктів зі списку знаходяться в управлінні ФДМУ, серед них – п'ять обленерго («Тернопільобленерго», «Запоріжжяобленерго», «Харківобленерго», «Миколаївобленерго», «Хмельницькобленерго»), а також чотири теплогенеруючих підприємства («Херсонська ТЕЦ», «Дніпровська ТЕЦ», «Криворізька теплоцентраль», «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль»).

Також Фонд держмайна управляє «Запорізьким титано-магнієвим комбінатом», «Президент-Готелем», «Турбоатомом», «Азовмашем», «Завод алюмінієвої фольги» і ВАТ« Оріана», що потрапили до переліку.

Як підкреслив Трубаров, приватизація ще трьох підприємств («Центренерго», «Одеський припортовий завод» і «Сумихімпром») пройде згідно з прикінцевими та перехідними положеннями закону «Про приватизацію державного та комунального майна».

Що стосується решти об'єктів великої приватизації, то три з них знаходяться в управлінні Міністерства економічного розвитку і торгівлі України («Об'єднана гірничо-хімічна компанія», «Завод «Електроважмаш», «Дніпровський електровозобудівний завод»).

В управлінні Міністерства аграрної політики та продовольства знаходиться два об'єкти великої приватизації – «Аграрний фонд» та «Державна продовольчо-зернова корпорація України».

По одному об'єкту великої приватизації управляють Кабінет міністрів («Украгролізинг»), Міністерство охорони здоров'я (ПРАТ «Індар») і Міністерство енергетики та вугільної промисловості («Вугільна компанія «Краснолиманська»).

Трубаров зазначив, що після урядового комітету список повинен затвердити Кабінет міністрів.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня Верховна Рада прийняла новий закон про приватизацію державного майна. Основною метою закону є спрощення процесу приватизації за рахунок спрощення класифікації об'єктів приватизації - поділу на об'єкти малої і великої приватизації.

До групи малої приватизації потрапляють об'єкти нерухомості, невеликі підприємства, а до групи великої приватизації входять об'єкти, активи яких перевищують 250 млн грн

Встановлено, що під час проведення великої приватизації будуть залучатися міжнародні радники, а мала приватизація проходитиме на електронних торгах.