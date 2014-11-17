Українська біржа призупинила торги акціями «Харківобленерго», Полтавського ГЗК і «Турбоатома»

Про це повідомили УНІАН у прес-службі біржі.

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Як зазначили у прес-службі, таке рішення було прийняте на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11 листопада. Цим рішенням комісія заборонила вносити зміни за даними акціями у систему депозитарного обліку у зв'язку із невідповідністю статутів та внутрішніх документів емітентів цих цінних паперів нормам Закону України "Про акціонерні товариства".

Раніше УНІАН повідомляв, що фондова біржа ПФТС призупинила торги акціями 44 кримських компаній.