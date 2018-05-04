Оренда держмайна поповнила держбюджет на 460 мільйонів

Керівник Фонду держмайна вважає, що потенційно від оренди держмайна можна отримувати більше коштів.

За чотири місяці 2018 року до державного бюджету надійшло майже 460 млн грн від оренди держмайна, річний план за цим показником виконано на 46%.

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Про це на своїй сторінці в Facebook написав виконуючий обов'язки голови Фонду державного майна України Віталій Трубаров.

«Державне майно користується попитом на ринку оренди, і Фонд неодноразово вказував міністерствам і відомствам на необхідність більш активно передавати в оренду майно, що не використовується за призначенням. Потенціал для збільшення надходжень від оренди є і його потрібно використовувати», - написав він.

Як повідомляв УНІАН, надходження до державного бюджету України від оренди державного майна за підсумками 2017 року становили 1,52 млрд грн.