Японська Takeda купує ірландську Shire за $62 мільярди

Ця угода, якщо вона отримає схвалення з боку акціонерів, стане найбільшим придбанням для японської фірми, а також дозволить їй потрапити в число найбільших фармкомпаній у світі.

Японська фармацевтична компанія Takeda Pharmaceutical досягла угоди про покупку ірландської фармацевтичної компанії Shire за 45,3 мільярда фунтів стерлінгів ($61,50 мільярда) після того, як підвищила запропонований розмір грошової компенсації.

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Інвестори Shire отримають за кожну акцію $30,33 у вигляді грошових коштів, а також 0,839 акції або 1,678 ADS Takeda, повідомили у вівторок компанії, передає Рейтер.

Таким чином, акція Shire оцінена в 48,17 фунта за акцію, виходячи з останніх котирувань і курсу валют.

Ця угода, якщо вона отримає схвалення з боку акціонерів, стане найбільшим придбанням для японської фірми, очолюваної французом Крістофом Вебером, і дозволить їй потрапити в число найбільших фармкомпаній у світі.

Поглинання Shire вимагатиме від Takeda фінансової гнучкості, але в підсумку призведе до генерації істотного грошового потоку, і об'єднана компанія зможе швидко погасити запозичення, заявив Вебер.

Нинішні акціонери Shire після закриття угоди будуть володіти приблизно половиною об'єднаної компанії.