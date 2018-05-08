Верховний суд дозволив «Ощадбанку» стягнути з екс-акціонера «Укртелекому» 960 мільйонів за облігаціями

«Ощадбанк» отримав право на примусове стягнення з компанії «ЕСУ» заборгованості за номіналом облігацій і купонним доходом.

Верховний суд скасував рішення судів першої та апеляційної інстанцій про відтермінування виконання судового рішення в частині стягнення з компанії «ЕСУ» (колишнього мажоритарного акціонера компанії «Укртелеком») понад 960 млн грн на користь «Ощадбанку».

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Про це повідомила прес-служба держустанови з посиланням на постанову Верховного суду 2 травня 2018 року.

«Таким чином «Ощадбанк» отримав право на примусове стягнення з ТОВ «ЕСУ» заборгованості за номінальною вартістю облігацій серії С і купонного доходу, емітентом яких є зазначене товариство, яке з липня 2015 року не платило державному банку купонний дохід за облігаціями», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в 2011 році компанія «ЕСУ» (ESU) викупила оператора «Укртелеком», заплативши 10,57 млрд грн за 92,79% акцій. Цю покупку частково профінансували два державні банки.

Наприкінці квітня 2013 року «Укрексімбанк» придбав облігації ESU номінальною вартістю 2,24 млрд грн. Водночас «Ощадбанк» придбав облігації ESU номіналом близько 2 млрд грн.

Термін обігу облігацій ESU закінчувався ще в 2015 році, але компанія відтермінувала погашення до березня 2017 року, але в березні так і не погасила їх.

За іншою судовою справою, де «Ощадбанком» стягувалася заборгованість з ТОВ «ЕСУ» за номінальною вартістю облігацій серії С, Верховний Суд постановою від 15 березня 2018 року задовольнив касаційну скаргу «Ощадбанку» на рішення господарського суду міста Києва від 14 вересня 2017 року і постанову Київського апеляційного господарського суду від 21 листопада 2017 року і скасував відтермінування на 1 рік виконання рішення суду про стягнення з компанії «ЕСУ» (акціонера «Укртелекому») на користь «Ощадбанку» 850 млн грн.