Міністерство фінансів позичило на внутрішньому ринку майже мільярд гривень

Розміщення валютних облігацій не проводилось.

Міністерство фінансів України на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 997,897 млн грн.

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Як повідомляється на сайті міністерства, кошти залучено від продажу облігацій термінами обігу 90, 181, 272, 335 і 986 днів із середньозваженою дохідністю 17,4%, 17,2%, 17,22%, 17% і 16,15% річних відповідно.

Розміщення валютних облігацій не проводилось.

Довідка УНІАН. Міністерство фінансів України в першому кварталі 2018 року завдяки розміщенню облігацій внутрішньої держпозики залучило до держбюджету майже 25 млрд грн, 807 млн дол. і 123 млн євро, що в сумі перевищує 50 млрд у гривневому еквіваленті.

Станом на 8 травня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 741,505 млрд грн, при цьому у власності Національного банку знаходяться облігації на 350,325 млрд грн, або 47% їх загального обсягу.