Ілон Маск купив акції Tesla на 10 мільйонів доларів

Ілон Маск придбав 33 тис. акцій власної компанії за ринковою ціною.

Американський бізнесмен і засновник автовиробника Tesla Ілон Маск витратив $9,9 млн на покупку акцій своєї компанії на тлі рекордних збитків.

Про це повідомляє CNN.

За даними видання, бізнесмен придбав 33 тис. акцій за ринковою ціною, збільшивши свою частку на одну десяту відсотка.

Читайте такожУкраїнці зможуть вільно купувати цінні папери Apple або Tesla

Видання зазначає, що це незвичайна купівля, оскільки керівники, як правило, не купують акції своїх компаній на відкритому ринку.

Як повідомляв УНІАН, американський концерн з виробництва електромобілів і сонячних панелей Tesla, створений інженером і мільярдером Ілоном Маском, отримав за підсумками першого кварталу поточного року збиток у $710 млн.

Нагадаємо, за підрахунками Bloomberg, компанія Tesla кожну хвилину втрачає $6,5 тис. Агентство зазначає, що такими темпами у Tesla за підсумками 2018 року не залишиться готівки, якщо компанія не залучить найближчим часом додаткове фінансування.