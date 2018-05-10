Є шанс увійти в історію: Гройсман знайшов відповідального за прозору приватизацію

За словами прем'єра, у Трубарова є шанс увійти в історію, як керівника ФДМУ, який забезпечив прозорість і ефективність у діяльності фонду.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні уряду попередив виконуючого обов'язки очільника Фонду державного майна України Віталія Трубарова про те, що той несе особисту відповідальність за проведення прозорої приватизації державних підприємств.

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За словами Гройсмана, у Трубарова є шанс увійти в історію як керівника ФДМУ, що забезпечив прозорість і ефективність у діяльності фонду, який раніше сприяв корупції в управлінні державними компаніями.

«Тому у вас два варіанти. Або ви увійдете в історію як дійсно керівник з хорошою репутацією, а репутація не може бути написана або намальована. Або ви можете «вляпатися» в історію як черговий корупціонер, який очолив на певний період часу Фонд державного майна. Я хочу, щоб ви пішли по першому шляху», - сказав прем'єр.

Трубаров заявив, що «він обирає перший шлях», на що Гройсман пообіцяв очільнику ФДМУ надавати допомогу і захист.

«Кожного дня ви маєте працювати над тим, щоб стримати своє слово. Якщо хтось буде вам заважати робити цю історію зсередини або буде здійснювати зовнішній тиск, будь ласка, говоріть про це», - зазначив прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, 18 січня Верховна Рада ухвалила новий закон про приватизацію державного майна. Основною метою закону є спрощення процесу приватизації за рахунок спрощення класифікації об'єктів приватизації - поділу на об'єкти малої і великої приватизації.

До групи малої приватизації потрапляють об'єкти нерухомості, невеликі підприємства, а до групи великої приватизації входять об'єкти, активи яких перевищують 250 млн грн

Встановлено, що до проведення великої приватизації будуть залучатися міжнародні радники, а мала приватизація проходитиме на електронних торгах.