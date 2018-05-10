Кабмін затвердив перелік об'єктів великої приватизації на цей рік: які підприємства продадуть

До списку увійшли 26 об'єктів, 18 об'єктів знаходяться в управлінні ФДМУ.

Кабінет міністрів України на своєму засіданні в четвер затвердив перелік підприємств великої приватизації на 2018 рік, до якого увійшли 26 об'єктів.

Читайте такожЄ шанс увійти в історію: Гройсман знайшов відповідального за прозору приватизацію

Як зазначив під час виступу виконуючий обов'язки голови Фонду державного майна України Віталій Трубаров, 18 об'єктів зі списку перебувають в управлінні ФДМУ, причому продаж «Центренерго», «Одеського припортового заводу» і «Сумихімпром» пройде відповідно до прикінцевих та перехідних положень попереднього Закону «Про приватизацію державного та комунального майна».

Крім них, Фонд держмайна управляє «Запорізьким титано-магнієвим комбінатом», «Президент-Готелем», «Турбоатомом», «Азовмашем», «Заводом алюмінієвої фольги» і ВАТ «Оріана». Також у сфері управління ФДМУ перебувають п'ять обленерго («Тернопільобленерго», «Запоріжжяобленерго», «Харківобленерго», «Миколаївобленерго», «Хмельницькобленерго») і чотири теплогенеруючих підприємства («Херсонська ТЕЦ», «Дніпровська ТЕЦ», «Криворізька теплоцентраль», «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль»).

Що стосується решти об'єктів великої приватизації, то три з них перебувають в управлінні Міністерства економічного розвитку і торгівлі України («Об'єднана гірничо-хімічна компанія», «Завод «Електроважмаш», «Дніпровський електровозобудівний завод»).

В управлінні Міністерства аграрної політики та продовольства перебувають два об'єкти великої приватизації - «Аграрний фонд» і «Державна продовольчо-зернова корпорація України».

Стосовно одного об'єкту великої приватизації здійснюють управління Кабінет міністрів («Украгролізинг»), Міністерство охорони здоров'я (ПрАТ «Індар») і Міністерство енергетики та вугільної промисловості («Вугільна компанія « Краснолиманська»).

Як повідомляв УНІАН, 18 січня Верховна Рада ухвалила новий закон про приватизацію державного майна. Основною метою закону є спрощення процесу приватизації за рахунок спрощення класифікації об'єктів приватизації - поділу на об'єкти малої та великої приватизації.

До групи малої приватизації потрапляють об'єкти нерухомості, невеликі підприємства, а до групи великої приватизації входять об'єкти, активи яких перевищують 250 млн грн.

Встановлено, що при проведенні великої приватизації залучатимуться міжнародні радники, а мала приватизація проходитиме на електронних торгах.