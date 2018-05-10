Голова Фонду держмайна назвав час старту великої приватизації

Трубаров розраховує на старт великої приватизації в жовтні.

Виконуючий обов'язки голови Фонду державного майна України Віталій Трубаров розраховує, що велика приватизація розпочнеться в жовтні і фонд встигне до кінця року продати всі 26 підприємств, що входять до списку об'єктів великої приватизації.

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Про це керівник фонду повідомив журналістам після засідання уряду.

«Ці 26 підприємств, ми дуже розраховуємо, що ми встигнемо їх продати до кінця року. Але фактичний продаж, якщо врахувати строки, які необхідні для відбору радників, час, необхідний радникам для виконання їхніх функцій, плюс відкриті торги за 45 днів до самого аукціону, то якщо це все скласти, ми виходимо на жовтень. Активні продажі будуть восени й до грудня місяця», - сказав він.

За словами Трубарова, фонд розраховує, що продаж об'єктів великої приватизації дозволить йому виконати закладені у держбюджеті надходження від приватизації в розмірі 21,3 млрд грн.

Очільник фонду також зазначив, що мала приватизація розпочнеться вже у липні.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 травня, Кабінет міністрів України на своєму засіданні затвердив перелік підприємств великої приватизації на 2018 рік, в який увійшли 26 об'єктів.

18 січня Верховна Рада ухвалила новий закон про приватизацію державного майна. Основною метою закону є спрощення процесу приватизації за рахунок спрощення класифікації об'єктів приватизації - розподілу на об'єкти малої і великої приватизації.

До групи малої приватизації потрапляють об'єкти нерухомості, невеликі підприємства, а до групи великої приватизації входять об'єкти, активи яких перевищують 250 млн грн

Встановлено, що до проведення великої приватизації будуть залучатися міжнародні радники, а мала приватизація проходитиме на електронних торгах.