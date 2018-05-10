Кабмін готує запуск малої приватизації

Кабмін ухвалив пакет постанов для запуску в Україні продажу об'єктів малої приватизації

Уряд на засіданні в четвер ухвалив пакет постанов, спрямованих на запуск в Україні продажу об'єктів малої приватизації.

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Представляючи ці документи, міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів зазначив, що йдеться про механізм відбору операторів електронних майданчиків, проведення електронних аукціонів з продажу об'єктів малої приватизації та авторизацію електронних майданчиків.

«Позиція перша - затвердити порядок відбору операторів і визначити істотні умови договору з адміністратором електронної торгової системи оператора. Друге - визначити державне підприємство «Прозорро Продажі» відповідальним за забезпечення діяльності, спрямованої на обслуговування і розвиток електронної торгової системи. Третє - дозволити реалізувати норми закону щодо приватизації державного комунального майна», - сказав він.

Також на своєму засіданні уряд затвердив порядок проведення електронних аукціонів.

«Це виражається у визначенні чіткої системи з проведення електронних аукціонів, визначенні переможця за результатами електронних аукціонів, розміру та порядку оплати за участь у ньому, виконанні та створенні ефективної публічної прозорої системи реалізації об'єктів малої приватизації», - сказав Кубів.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 травня, Кабінет міністрів України затвердив перелік підприємств великої приватизації на 2018 рік, до якого увійшло 26 об'єктів.