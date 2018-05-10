Голова Фонду держмайна назвав найпроблемніший об'єкт великої приватизації

За словами Трубарова, це ОПЗ, а головна проблема – борги заводу, які закріплені рішеннями судів.

Виконуючий обов'язки голови Фонду державного майна України Віталій Трубаров назвав найбільше хімічне підприємство України Одеський припортовий завод (ОПЗ) найбільш проблемним об'єктом великої приватизації.

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«Цей об'єкт залишається проблемним. Головна проблема – це його борги, які закріплені рішеннями судів. На жаль, на сьогоднішній день ми з нашими інвестиційними радниками тільки підходимо до вирішення питання, пов'язаного з реструктуризацією даних боргових зобов'язань», - сказав він в ефірі «5 каналу».

Трубаров додав, що в нинішній ситуації «краще не поспішати з продажем ОПЗ.

Як повідомляв УНІАН, ОПЗ після простою, який тривав з липня 2017 року, запустив в кінці жовтня виробництво карбаміду і роботу терміналу з перевалки аміаку, але припинив функціонування в зв'язку з поломкою насоса 1 листопада.

29 січня 2019 року перший заступник директора ОПЗ Микола Щурик заявив, що завод знайшов нового постачальника газу – приватну «Всеукраїнську Енерго Компанію» і запускає виробництво аміаку і карбаміду.

30 квітня керівництво заводу прийняло рішення про повну зупинку підприємства через повідомлення від «Укртрансгазу» про порушення компанією ВЕК умов договору транспортування газу на ОПЗ і припинення подачі газу на завод.

Після тривалої зупинки ОПЗ працював минулого року в період з березня по 10 липня. Це стало можливим завдяки укладенню угоди цього підприємства з приватними газотрейдерами – компаніями «ЕРУ Трейдинг» і ERU Management Services LLC, які погодилися поставляти газ на давальницьких умовах, тобто отримуючи натомість готову продукцію.

Коментуючи перехід до давальницької схеми, голова правління НАК «Нафтогаз» Андрій Коболєв заявив, що холдинг оскаржить таку угоду в суді, оскільки завод не погасив перед нафтогазовим холдингом борг у розмірі 1,5 млрд грн. Крім того, підприємство має близько 193 млн дол. заборгованості за газ перед компанією Ostchem бізнесмена Дмитра Фірташа.

У 2016 році 99,6-відсотковий пакет акцій Одеського припортового заводу виставлявся на продаж з початковою ціною в 13,175 млрд грн (близько 520 млн дол.), однак запланований конкурс не відбувся через відсутність заявок інвесторів.

У Фонді держмайна повідомили, що початкова ціна об'єкта може знизитися до 150 млн дол. для залучення більшого кола інвесторів. При цьому тодішній голова ФДМУ Ігор Білоус зазначав, що кінцева ціна підприємства може становити близько 400 млн дол.

Фонд державного майна України підготував презентацію найбільших об'єктів, які планується приватизувати в 2018 році. Серед інших, там є і «Одеський припортовий завод».

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.