Американський інвестор просить президента України сприяти розслідуванню шахрайства на фондовому ринку

«Ми просимо президента захистити інтереси іноземних інвесторів в Україні і взяти справу під особистий контроль. Просимо доручити Генеральній прокуратурі України негайно перевірити законність рішення Подільської районної прокуратури і відновити наше розслідування у справі про розкрадання активів. Доручити СБУ перевірити законність дій посадових осіб, які можуть бути ланкою у шахрайській схемі на фондовому ринку України», - повідомив на прес-конференції в УНІАН голова Foyil Capital Limited.

Розповідаючи про суть справи, Фойл зазначив, що в липні поточного року він продав Олександру Смалію і опосередковано Сергію Голубицькому свою компанію Foyil Securities New Europe, яка є ліцензованим українським брокером. Надалі продана компанія за умовами угоди була перейменована в Uр Securities. Тим не менше, Фойл продовжив обслуговувати рахунки в цінних паперах компанії Foyil Capital Limited у проданому покупцю.

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За словами іноземного інвестора, нові власники компанії незаконним шляхом привласнили дивіденди Foyil Capital Limited на суму майже 770 тис. грн. Крім того, шахраї вивели з компанії всі активи у цінних паперах, приблизна вартість яких складає понад 1 млн дол.

«Цей випадок фінансового тероризму загрожує не лише моїм інвесторам, а також іншим 300 українським інвесторам», - заявив він.

У зв'язку з цим Фойл звернувся до суду і незабаром на дане майно було накладено арешт з метою недопущення його перепродажу. Проте пізніше прокуратура Подільського району Києва закрила кримінальне провадження у даній справі.

«Поки проводилося слідство, на моїх співробітників, які є постраждалою стороною, постійно чинився тиск з боку прокурора прокуратури Подільського району Києва Микити Ільїна. У кінцевому підсумку 28 жовтня цього року він підписує постанову про закриття кримінального провадження, не побачивши у крадіжці цінних паперів та коштів клієнтів складу злочину. Усі наші спроби відновити розгляд справи не дали результату», - сказав Фойл.

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Він зазначив, що власник компанії UP Securities Олександр Смалій зняв себе з посади керівника компанії, призначивши на це місце Олександра Тарасова, який раніше був засуджений на 4 роки за крадіжку. Після закриття кримінального провадження та «розморожування» активів Тарасов перевів вкрадені цінні папери на рахунки фізичних осіб і компаній, які перебувають у непідконтрольної Україні зоні АТО.

«Немає ніякої гарантії, що ці кошти не будуть використані для фінансування терористів з метою подальшої дестабілізації ситуації в Україні», - додав Фойл.

Підбиваючи підсумки прес-конференції, американський інвестор зазначив, що відсутність реакції з боку керівництва країни стане негативним сигналом для іноземних інвесторів, які планують вкладати кошти в економіку України.

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«Нестабільність української економіки, рейдерські атаки на бізнес, корупція, неідеальне законодавство, упереджені рішення українських судів сьогодні - усе це перешкоджає входженню у країну іноземних інвесторів... Імовірність повернути наші цінні папери поки що висока, однак, якщо зараз не буде ніякої реакції з боку правоохоронних органів, вона буде наближатися до нуля. Якщо це станеться, це буде чітким сигналом для іноземних інвесторів, що зараз не час дивитися на Україну», - наголосив Фойл.

Раніше УНІАН повідомляв, що, на думку прем'єр міністра Арсенія Яценюка, МВФ та СБ залишаються поки що єдиними інвесторами в економіку України.

Довідка УНІАН. Група компаній Foyil Group була заснована у 1996 році з відкриттям компанії з управління активами, спрямованої на ринки, що розвиваються, Європи і світу в цілому. У квітні 1997 року був заснований Foyil Ukrainian Opportunity Fund із загальною сумою статутного капіталу в розмірі 50 мільйонів доларів США.

Група компаній через свої структурні підрозділи надає послуги управління інвестиційними та недержавними пенсійними фондами, консультаційні послуги у сфері злиттів і поглинань компаній, здійснення процедури первинного розміщення акцій на біржі, а також здійснює розрахунки за угодами та надає послуги зберігача цінних паперів своїм клієнтам.