У ЄС заявили, що Україні необхідно прискорити приватизацію держпідприємств

Крім того, Мінгареллі відзначив важливість проведення земельної реформи.

Голова Представництва Європейського Союзу в Україні Хюг Мінгареллі заявивє, що процес приватизації державних підприємств в Україні необхідно прискорити.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це дипломат сказав на засіданні круглого столу "Європейський вибір України після Революції Гідності: можливості та проблеми".

Він нагадав, що раніше Верховна Рада схвалила закон про приватизацію.

"І ми розпочали працювати у робочій групі щодо реструктуризації та приватизації державних підприємств. Це очевидно необхідно прискорити", - заявив Мінгареллі.

Також він відзначив величезний потенціал сільськогосподарського сектору України.

"Саме тому ми розглядаємо земельну реформу дуже важливою", - заявив Мінгареллі.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України на своєму засіданні у четвер, 10 травня, затвердив перелік підприємств великої приватизації на 2018 рік, до якого увійшли 26 об'єктів.

Виконуючий обов'язки голови Фонду державного майна України Віталій Трубаров розраховує, що велика приватизація розпочнеться у жовтні, і фонд встигне до кінця року продати усі 26 підприємств, що входить до списку об'єктів великої приватизації.

Віце-прем'єр-міністр - міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів заявив, що Кабмін затвердив перелік із 700 підприємств для приватизації у 2018-2020 роках.

18 січня Верховна Рада ухвалила новий закон про приватизацію державного майна. Основною метою закону є спрощення процесу приватизації за рахунок спрощення класифікації об'єктів приватизації - розподілу на об'єкти малої і великої приватизації.

До групи малої приватизації потрапляють об'єкти нерухомості, невеликі підприємства, а до групи великої приватизації входять об'єкти, активи яких перевищують 250 млн грн.

Встановлено, що до проведення великої приватизації будуть залучатися міжнародні радники, а мала приватизація проходитиме на електронних торгах.