Господарський суд Києва відхилив позов Фонду держмайна про зняття арешту з акцій «Укртелекому»

Фонд держмайна, у свою чергу, має намір дочекатися засідання Верховного суду щодо повернення «Укртелекому» державі, яке має відбутися 15 травня, після чого вибудовуватиме свої дії в інших судах, де розглядаються позови до компанії.

Господарський суд міста Києва повністю відхилив позов Фонду державного майна України про зняття арешту з 92,8% акцій одного з найбільших українських операторів телекомунікацій «Укртелекому». Про це йдеться в рішенні суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі.

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Як сказано в рішенні, відповідачами за позовом є «Укрексімбанк», компанія «ЕСУ» і сам «Укртелеком».

Це рішення суду вступить в законну силу після закінчення терміну подачі апеляційної скарги, якщо скаргу не було подано.

«Апеляційна скарга на рішення суду подається до Апеляційного господарського суду через відповідний місцевий суд упродовж двадцяти днів від дня його оголошення. Якщо в судовому засіданні було оголошено лише вступну та резолютивну частини рішення суду, зазначений строк обчислюється від дня складання повного судового рішення», - сказано в рішенні.

У коментарі УНІАН з приводу рішення Госпсуду Києва прес-служба Фонду державного майна України повідомила, що ФДМУ має намір дочекатися засідання Верховного суду щодо повернення «Укртелекому» державі, яке має відбутися 15 травня. Після цього фонд вибудовуватиме свої дії в інших судах, де розглядаються позови до компанії.

«З огляду на те, що найближчим часом відбудеться засідання Верховного суду по суті, тоді вже ми будемо свої подальші дії будувати на основі цього рішення», - зазначили у прес-службі ФДМУ.

Як повідомляв УНІАН, у квітні цього року Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання Фонду державного майна про скасування арешту 92,8% акцій компанії «Укртелеком».

У 2011 році компанія «ЕСУ» (належить австрійській компанії EPIC, зараз Raga Establishment) викупила у держави компанію «Укртелеком», заплативши 10,57 млрд грн за 92,79% акцій. У 2013 році група компаній СКМ Ріната Ахметова викупила акції телеком-оператора.

У травні 2017 року ФДМУ звернувся до суду з позовом до компанії «ЕСУ», вимагаючи розірвати договір купівлі-продажу акцій оператора через невиконання інвестиційних зобов'язань у розмірі 450 млн дол. 19 жовтня 2017 року Господарський суд Києва за позовом Фонду держмайна розірвав укладений в березні 2011 року за підсумками приватизаційного конкурсу договір купівлі-продажу акцій «Укртелекому» компанією «ЕСУ», тим самим повернувши пакет акцій «Укртелекому» в державну власність.

12 грудня 2017 року апеляційний суд відмовився задовольнити позов приватної компанії «ЕСУ» на рішення попередньої судової інстанції, згідно з яким у державну власність було повернуто компанія «Укртелеком».

Крім цього, кіпрський суд постановив заморозити активи Ріната Ахметова на 820 млн дол. у справі про продаж "Укртелекому". Повідомлялося, що активи заморожені за позовом компанії Raga Establishment (раніше Epic Telecom Invest), яка продала "Укртелеком" Ахметову в 2013 році за 860 млн дол., але бізнесмен нібито вніс лише 100 млн дол. і припинив платежі.