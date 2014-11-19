Мінфін залучив до держбюджету 1,5 млрд гривень на позаплановому ОВДП-аукціоні

Про це повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, усі кошти, залучені в національній валюті внаслідок розміщення 2-річних облігацій на 797,584 млн грн під 17,6% річних за однією заявкою, а також 5-річних облігацій на 729,590 млн грн під 14,25% річних за однією заявкою.

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Як повідомляв УНІАН, Мінфін провів у листопаді 6 ОВДП-аукціонів, під час яких залучив до держбюджету 4,964 млрд грн. До кінця місяця міністерство планує провести ще 1 аукціон 25 листопада.

За оперативними даними Держказначейства на 17 листопада, від початку року до держбюджету надійшло 233,327 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу склали 83,399 млрд грн на обслуговування держборгу - 38,587 млрд грн.

Станом на 17 листопада обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу склав 416,086 млрд грн, причому у власності НБУ перебували держпапери на суму 281,025 млрд грн, у власності банків - на 91,206 млрд грн, нерезидентів - на 21,734 млрд грн.

Держбюджет України з останніми змінами встановлює граничний рівень держборгу за підсумками 2014 року у розмірі 806,962 млрд грн.