Xerox передумав об'єднуватися з японською Fujifilm

Передбачалося, що вартість угоди становитиме 6,1 мільярда доларів.

Американська компанія Xerox відмовилася від угоди зі злиття з спільним підприємством (СП) Xerox та Fujifilm - Fuji Xerox - після угоди зі своїми інвесторами.

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Про це повідомляє Прайм.

У січні поточного року планувалося, що Xerox і Fuji Xerox проведуть злиття, після якого частка Xerox становитиме 49,9% об'єднаної компанії, а Fujifilm належатиме 50,1%. Передбачалося, що вартість операції становитиме 6,1 мільярда доларів.

Відмова від об'єднання послідувала після досягнення угоди компанією Xerox з двома своїми великими акціонерами - Карлом Айканом і Дарвіном Дісоном, які разом володіють близько 15% акцій Xerox. Ці акціонери виступали проти угоди зі злиття фірми з Fuji Xerox.

В результаті досягнутої угоди з акціонерами головний виконавчий директор Xerox Джефф Якобсон (Jeff Jacobson) піде у відставку, а його місце посяде Джон Висентин (John Visentin). Головою ради директорів компанії стане Кіт Коцца (Keith Cozza), який на даний час є головним виконавчим директором інвестиційної фірми Icahn Enterprises, яка належить Айкану.

Fuji Xerox - спільне підприємство Xerox і Fujifilm, в якій американська компанія володіє 25%, а японська - 75% часток. В компанії працюють близько 47 тисяч осіб. Компанія виробляє принтери та копіри в основному для Азіатського-Тихоокеанського регіону.

Корпорація Xerox Corp. була заснована в 1906 році в Рочестері (штат Нью-Йорк, США). Спеціалізується на розробці технологій в області друку та управління документами. Стала першою компанією, яка налагодила масовий випуск копіювальних апаратів власної конструкції.