Грецька компанія купила акції найбільшого в Україні виробника товарів для дому

Інвестфонд Horizon Capital продав грецькій компанії акції «Ергопаку».

Інвестиційний фонд Horizon Capital продав виробнику споживчих товарів Sarantis (Греція) свій пакет акцій провідного українського виробника товарів для дому «Ергопак».

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Як повідомляє прес-служба Horizon Capital, з моменту входження інвестфонду виручка «Ергопаку» зросла більш ніж у 15 разів у гривневому еквіваленті.

«Компанія розширила виробничі потужності в Україні та модернізувала процес збору та переробки сировини. Разом з засновниками «Ергопак» Андрієм Осіповим та Андрієм Фаюрой Horizon Capital зіграла важливу роль у розвитку компанії, розширення і зміцнення управлінської команди і переорієнтації експорту на європейські ринки», - сказано в повідомленні.

У своєму повідомленні інвестфонд не вказує, який пакет акцій «Ергопаку» продав і з якого року він ним володів.

Довідка УНІАН. Horizon Capital є приватним фондом прямих інвестицій, який спеціалізується на інвестиціях в компанії з середньою капіталізацією і великим потенціалом зростання і прибутковості в Україні, Білорусі та Молдові. Наразі Horizon Capital управляє трьома фондами: Emerging Europe Growth Fund II (EEGF II), Emerging Europe Growth Fund (EEGF) і Western NIS Enterprise Fund (WNISEF) з більш ніж 600 млн дол.