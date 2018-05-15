Депутати спростили життя іноземних інвесторів в Україні, російському бізнесу – ускладнили

За оцінками Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку та професійних учасників ринку, ухвалення закону дасть змогу залучити в українську економіку впродовж року близько 100 млрд грн інвестицій.

Верховна Рада України ухвалила закон про впровадження інституту іноземного фінансового посередника, який повинен спростити купівлю такими інвесторами цінних паперів українських емітентів.

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«За» ухвалення законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій» (№6141) у другому читанні і в цілому проголосували 244 народних депутати за необхідного мінімуму в 226 голосів.

Представляючи законопроект, член парламентського комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності Павло Різаненко зазначив, що до другого читання до законопроекту надійшло 56 поправок від народних депутатів, з яких було враховано 53.

Різаненко також повідомив, що законопроектом визначено і те, що відкривати рахунки в цінних паперах номінального тримача не зможуть представники держави-агресора.

«Ухвалення закону дасть змогу іноземним інвесторам зменшити кількість бюрократичних процедур і збільшити довіру глобальних інвесторів до українських цінних паперів», - пояснив депутат.

Він зазначив, що, за оцінками Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку і професійних учасників ринку, ухвалення закону дасть змогу потенційно залучити в українську економіку впродовж року близько 100 млрд грн додаткових інвестицій.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами Національного депозитарію України, ухвалення Верховною Радою закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння залученню іноземних інвестицій» найближчим часом дасть змогу збільшити частку іноземного капіталу в економіці країни від практично нульового рівня до показника 30%.