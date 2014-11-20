Кабмін вирішив продати Одеський припортовий завод до жовтня 2015 року

Кабінет міністрів України своїм розпорядженням №1088-р продовжив остаточний термін приватизації Одеського припортового заводу до кінця вересня 2015 року, повідомили УНІАН у Фонді державного майна України.

Так, держпакет акцій ОПЗ у розмірі 94,56% планується реалізувати на приватизаційному конкурсі з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону до 30 вересня 2015 року, а 5% акцій підприємства заплановано виставити на біржі до 31 травня наступного року.

Як повідомляв УНІАН, Фонд держмайна раніше заявляв про свої плани в грудні цього року оголосити конкурси з відкритою пропозицією ціни за принципом аукціону з продажу 89,567% держпакета акцій Одеського припортового заводу, а також виставити 10% акцій підприємства в листопаді на фондовій біржі.

Читайте такожОдеський припортовий завод скоротив чистий збиток у 2,5 разуЗгодом було ухвалено рішення виставити 5% акцій Одеського припортового заводу на продаж на міжнародних фондових ринках, також збільшити на 5% - до 94,567% запланований до продажу на приватизаційному конкурсі з відкритою пропозицією ціни держпакет акцій ОПЗ.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южний, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Підприємство також здійснює перевантаження хімічної продукції, що надходить з країн СНД, на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг із прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.