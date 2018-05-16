Велику приватизацію почнуть з "Центренерго" - Фонд держмайна

Після "Центренерго" ФДМУ планує продати пакети акцій інших енергетичних компаній, а процес малої приватизації мають запустити в червні.

Фонд державного майна України розпочне процес продажу об'єктів великої приватизації з державної енергогенеруючої компанії "Центренерго".

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Про це на своїй сторінці в Facebook написав виконуючий обов'язки голови ФДМУ Віталій Трубаров.

"Зараз стоїть питання відбору радника, і поки відкрите питання – або ми будемо шукати радника по кожному об'єкту, або, можливо, розділимо підприємства за секторальним ознакою. Також важливо, що відтепер у міністерств є 30 днів на передачу підприємств, і якщо цього не відбудеться, то вони будуть передані рішенням уряду", - написав він.

Трубаров також додав, що після "Центренерго" ФДМУ планує продати пакети акцій інших енергетичних компаній, а процес малої приватизації мають запустити в червні.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня Кабінет міністрів затвердив перелік підприємств великої приватизації на 2018 рік, в який увійшли 26 об'єктів.

Виконуючий обов'язки голови Фонду державного майна України Віталій Трубаров розраховує, що велика приватизація розпочнеться в жовтні і фонд встигне до кінця року продати всі 26 підприємств, включених до списку об'єктів великої приватизації.

Довідка УНІАН. "Центренерго" є одним з провідних виробників електроенергії в Україні. Держава володіє 78,289% акцій компанії. До складу компанії входять три теплові електростанції - Вуглегірська, Зміївська та Трипільська, їх сумарна встановлена проектна потужність становить 7665 МВт - 14% генеруючої потужності України. "Центренерго" постачає електроенергію в Київську, Харківську і Донецьку області.