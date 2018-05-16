Фонд гарантування: в банках-банкрутах «сміттєвих» цінних паперів майже на 13 мільярдів

Фонд вважає малоймовірним отримання виручки від продажу цих цінних паперів.

Майже 70% цінних паперів збанкрутілих банків в управлінні Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на загальну суму 12,75 млрд грн представлені «сміттєвими» цінними паперами, отримання виручки від продажу яких малоймовірне.

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Про це повідомили представники фонду під час круглого столу в Києві.

Зокрема, як пояснила заступник директора-розпорядника фонду Світлана Рекрут, процедура ліквідації банків обмежена 5 роками і підходить до кінця, при цьому продаж «сміттєвих» цінних паперів неможливий, скільки їх обіг зупинено Нацкомісією з цінних паперів та фондового ринку, та існує ймовірність списання цих активів.

«Це в інтересах держави, кредиторів і всіх учасників фондового ринку. Тому що проблема накопичується, і потрібно вийти з цього глухого кута», - підкреслила Рекрут.

За інформацією фонду, найбільше «сміттєвих» цінних паперів на балансах «Дельта Банку» (на 2,95 млрд грн), банку «Хрещатик» (1,87 млрд грн), «Форум» (1,28 млрд грн), «Фінанси і Кредит» (1,11 млрд грн), «Надра» (1 млрд грн).

У той же час, представник НКЦПФР Дмитро Тарабакін підкреслив, що комісія дотримується жорсткої позиції щодо таких паперів і не бачить компромісу, оскільки ці папери не мають нічого спільного з діяльністю на ринку капіталів, а пов'язані з відмиванням грошей, ухиленням від оподаткування.

Він нагадав, що в 2018 році комісія отримала право зупиняти обіг «сміттєвих» цінних паперів не тільки на біржах, але і на позабіржовому ринку.

«За минулий рік і перший квартал цього року цього «добра», яке ми зупинили, проторгувалось в Україні на суму 62 млрд грн в акціях і 3 млрд - в облігаціях. Разом це 65 млрд», - підкреслив він.

Довідка УНІАН. За останні п'ять років Національний банк передав в управління Фонду гарантування вкладів 96 банків. За цей період фонд виплатив гарантоване відшкодування на 90 млрд грн на користь двох мільйонів вкладників.

В управлінні Фонду гарантування вкладів знаходяться активи майже на 450 млрд грн за балансовою вартістю, однак їх оцінна вартість майже в 5 разів нижча через низьку якість активів, представлених переважно проблемними кредитами.