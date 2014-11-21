Фонди, що інвестують в російський фондовий ринок, зафіксували за тиждень з 13 по 19 листопада 2014 року відтік капіталу в розмірі 135,6 млн доларів проти припливу 31,8 млн доларів тижнем раніше, такі дані наводить дослідницька організація Emerging Portfolio Fund Research, повідомляє Прайм.

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При цьому, за даними Газпромбанку, в країновому вираженні (більш загальний показник) з російського ринку акцій за тиждень пішло 177,3 млн доларів.

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