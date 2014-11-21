Одна з найбільших авіакомпаній Росії допустила дефолт за облігаціями

«Ютейр», третя за обсягами перевезень авіакомпанія в Росії, що знаходиться у важкому фінансовому становищі, допустила дефолт за облігаціями на суму 2,7 мільярда рублів, пише «Коммерсантъ».

Компанія заявляє, що ситуація є тимчасовою і не матиме впливу на операційну діяльність оператора за умови, що їй вдасться досягти домовленостей з кредиторами.

Консультантом із комплексної реструктуризації боргового портфеля компанії і зміни умов погашення облігаційних позик «Ютейр-фінанс» вибраний Райффайзенбанк.

Як відзначають експерти видання, причиною дефолту стала висока чутливість фінансової моделі компанії до вартості грошей. Вільних коштів на викуп облігацій у компанії немає, а інвестори купувати боргові папери за колишньою ставкою не хочуть.

Ставка за однією з позик, облігації якої були випущені в кінці 2012 року, становить 13%. Компанія також винна великі суми Сбербанку, банку «Росія» і «Сургутнафтогазу» (загалом понад 30 мільярдів рублів).

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Перевізник приймає жорсткі заходи щодо оптимізації роботи. Влітку авіакомпанія оголосила про програму зниження витрат на 5 мільярдів рублів на рік. Вона включає скорочення персоналу і флоту, відмову від неприбуткових маршрутів. У зимовому розкладі «Ютейр» відмовилася від 20% рейсів і звільнила понад 800 співробітників.