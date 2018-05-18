"Укрспирт" поки продавати не будуть – Фонд держмайна

При цьому голова ФДМУ вважає, що дане підприємство не забезпечує безпеку країни.

Виконуючий обов'язки голови Фонду державного майна України Віталій Трубаров не бачить перспективи виведення "Укрспирту" з переліку підприємств, які не підлягають приватизації.

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Про це він сказав в ефірі однієї з радіостанцій.

"На сьогоднішній день "Укрспирт" перебуває в переліку об'єктів, заборонених до приватизації. Я поки не бачу політичних перспектив виведення його з цього списку, принаймні, поточного року. Хоча ми наполягаємо, щоб загальний список був переглянутий, і багато підприємств з цього списку були виведені, тому що для нас залишається великою загадкою, чому 200-250 підприємств, які не забезпечують жодної безпеки країни, потрапили до цього списку", - зазначив він.

Довідка УНІАН. Державне підприємство "Укрспирт" було створено на базі однойменного концерну в 2010 році. Кабінет міністрів України послідовно виступає за приватизацію "Укрспирту".

Міжнародний валютний фонд вимагає від України якнайшвидшого приватизацію "Укрспирту", проте підприємство досі знаходиться в списку заборонених до приватизації. Рішення про виключення держкомпаній з цього списку приймає Верховна Рада. Кабмін подав відповідну ініціативу на початку травня 2016 року, але парламент ще не ухвалив рішення з цього питання. Приблизні доходи від приватизації спиртзаводів в Україні складуть близько 5-6 мільярдів гривень, а тіньовий обіг спирту скоротиться до 10% з нинішнього показника в 46%.