Гройсман про долю «Турбоатому»: продамо тільки 20-25%

За словами прем'єра, російські компанії не можуть брати участь у приватизації «Турбоатому».

Уряд не планує продавати весь державний пакет акцій заводу енергетичного машинобудування «Турбоатом», а лише залучити інвестора на пакет 20-25% акцій. Про це в парламенті повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

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«Це унікальне підприємство, яке не може бути приватизовано ... У нас є тільки одна мета - 51% акцій залишити у власності держави. Це означає, що це буде державна компанія. І, можливо, на 20-25% залучити іноземного партнера зі світовим ім'ям і бездоганною репутацією, щоб він через прозорі торги увійшов у капітал заводу», - сказав прем'єр-міністр.

Також Гройсман додав, що йдеться тільки про те, щоб залучити відомого світового інвестора, «ніякої загрози для підприємства немає».

«Країна-агресор не має права на володіння навіть однією тисячною акції української компанії», - заявив прем'єр, відповідаючи на запитання депутатів про те, що російська компанія «Росатом» має намір придбати акції «Турбоатому».

Як повідомляв УНІАН, 10 травня Кабмін затвердив список великих державних підприємств, держпакет акцій яких планується виставити на продаж у 2018 році. У цьому списку, зокрема, вказані 75,2% акцій «Турбоатому».

За підсумками 2017 року завод отримав 710,4 млн грн чистого прибутку, що в 1,5 разу менше, ніж показник за 2016 рік. Фінплан компанії на 2018 рік передбачає чистий прибуток на рівні 763,2 млн грн.

Довідка УНІАН. «Турбоатом» виробляє парові турбіни для ТЕС і АЕС, гідротурбіни для ГЕС, газові турбіни для ТЕС. Виробництво турбін здійснюється за замкнутим циклом: від проектно-конструкторських і науково-дослідних робіт до виготовлення, складання, випробування і відвантаження. У структуру «Турбоатому» входять два спеціальні конструкторські бюро, технологічні підрозділи, науково-дослідні лабораторії, заготівельна база, механообробне виробництво, випробування енергетичного устаткування.