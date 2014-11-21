Україна погасила $33 млн зовнішнього боргу

Міністерство фінансів України виплатило 32,9 млн дол. купонного доходу за 10-річними облігаціями зовнішньої державної позики 2006 року випуску, повідомляється на сайті міністерства.

Мінфін нагадує, що в 2006 році Україна випустила облігації зовнішньої державної позики на 1 млрд дол. США з погашенням у 2016 році за ставкою 6,58% річних.

Як повідомляв УНІАН, згідно з графіком прогнозних платежів Мінфіну, Україна повністю погасить діючі внутрішні й зовнішні кредити (позики) через 26 років, у 2040 році. Найбільше навантаження, або 75% платежів, припадає на перші п'ять років - із 2014 по 2018 роки.

Читайте також"Укрзалізниця" виплатила третій купонний дохід за єврооблігаціями на $500 млнЗа оцінками експертів, до середини листопада Україна отримала приблизно дві третини від запланованого в квітні річного обсягу кредитних ресурсів, оскільки кредитори не поспішають надавати нові позики внаслідок затримки траншів МВФ або очікуючи старту конкретних проектів, які вони готові фінансувати, включаючи відновлення Донбасу й модернізацію української газотранспортної системи.