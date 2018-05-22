Напало близько 50 озброєних людей: рейдери намагалися захопити держпідприємство в Житомирській області (фото)

Спецпідрозділ поліції КОРД затримав частину злочинців, а решта втекли.

Спецпідрозділ Національної поліції України КОРД припинило спробу рейдерського захоплення державного підприємства «Головинський кар'єр» у Житомирській області.

Читайте такожУряд відновив роботу антирейдерських аграрних штабів на період посівної

Про це виконувач обов'язків голови Фонду державного майна України Віталій Трубаров написав на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

«Сьогодні о 6:30 ранку близько 50 озброєних людей напали на підприємство, охорону заблокували, викрали документи, сервер, сейф, в якому було майже 100 000 гривень. Після приїзду поліції і спецпідрозділу КОРД вдалося затримати 30 осіб, решта втекли. При собі у них були рації, ножі, намети, продуктові набори. Підприємство планували утримувати не один день», - написав він.

Трубаров додав, що зараз на місці працює слідчо-оперативна група, а затриманих доставили в поліцію.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Головинський кар'єр» розташоване в смт Головине Черняхівського району Житомирської області і належить до об'єктів малої приватизації.