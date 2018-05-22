Нью-Йоркську біржу вперше за 226 років очолить жінка

Стейсі Каннінгем стане 67-м президентом Нью-Йоркській біржі, змінивши на цьому посту Томаса Фарлі.

Президентом Нью-Йоркської фондовій біржі вперше за 226 років існування фінансової платформи стане жінка – Стейсі Каннінгем.

Читайте такожОбвал на біржах: найбагатші люди світу за день втратили ще майже $100 мільярдів

Про це повідомляє The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на джерела, передають «Ведомости».

Зараз Каннінгем займає посаду виконавчого директора фондової біржі. Вона стане 67-м президентом Нью-Йоркській біржі, змінивши на цьому посту Томаса Фарлі. Офіційно Каннінгем вступить на нову посаду 25 травня.

У бесіді з WSJ вона зізналася, що відразу полюбила своє місце роботи і тепер «схвильована» тим, що очолить організацію.

43-річна Каннінгем почала працювати на Нью-Йоркській фондовій біржі в 1994 р. Тоді вона прийшла на біржу на позицію стажиста. У той час на біржі працювало близько 30 жінок і понад 1300 чоловіків, нагадує газета.

У 2007-2012 рр. Каннінгем перейшла в NASDAQ, а пізніше знову повернулася на Нью-Йоркську фондову біржу. У 2013 р. вона очолила відділ управління продажами, а в 2015-му посіла посаду виконавчого директора біржі.

Нью-Йоркська фондова біржа створена у 1792 р. Щоденно в її офісі на Уолл-стріт торгуються акції понад 4000 компаній.