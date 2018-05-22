Мінфін знову позичив на внутрішньому ринку гривні та долари

Міністерство ОВДП-аукціоні залучило до держбюджету 165 млн грн і 272 млн дол.

Міністерство фінансів України на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 164,8 млн грн і 272,3 млн дол.

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Як повідомляється на сайті міністерства, гривневі кошти залучені в результаті продажу облігацій термінами обігу 77 і 973 дні з середньозваженою дохідністю 17,41% і 16,10% річних, відповідно.

Валютні кошти залучені в результаті продажу облігацій у доларах США термінами обігу 721, 630 і 518 днів з дохідністю 5,63%, 5,60% і 5,32% річних, відповідно.

Також повідомляється, що гривневий еквівалент залучених коштів за курсом Національного банку України становив 7,268 млрд грн.

Довідка УНІАН. Станом на 22 травня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 737,322 млрд грн, при цьому у власності Національного банку знаходяться облігації на суму 350,325 млрд грн, або 48% від їх загального обсягу.