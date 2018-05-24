Голова ФДМУ розповів про потенційних покупців «Турбоатома»

За словами Трубарова, «Турбоатом» є чи не єдиним великим активом, з яким не повинно виникнути проблем під час приватизації.

Великі зарубіжні профільні корпорації вже висловили свою зацікавленість в покупці акцій заводу енергетичного машинобудування «Турбоатом», який потрапив до списку об'єктів великої приватизації на 2018 рік.

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Про це під час ефіру на одному з телеканалів повідомив виконуючий обов'язки голови Фонду державного майна України Віталій Трубаров, додавши, що з цим об'єктом не повинно виникнути проблем під час приватизації.

«Найкращим активом з красивою історією є «Турбоатом». Дуже сильно цікавляться цим активом великі корпорації, які працюють за цим профілем», - сказав він.

Трубаров також додав, що інші 25 об'єктів великої приватизації або мають складну історію, або нюанси, пов'язані з їх діяльністю.

Як повідомляв УНІАН, 10 травня Кабмін затвердив список великих державних підприємств, держпакет акцій яких планується виставити на продаж в 2018 році. У цьому списку також вказані 75,2% акцій «Турбоатому».

На засіданні Кабміну прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що уряд не планує продавати весь державний пакет акцій заводу енергетичного машинобудування «Турбоатом», а лише залучити інвестора на пакет 20-25% акцій.

Довідка УНІАН. «Турбоатом» виробляє парові турбіни для ТЕС і АЕС, гідротурбіни для ГЕС, газові турбіни для ТЕС. Виробництво турбін здійснюється за замкнутим циклом: від проектно-конструкторських і науково-дослідних робіт до виготовлення, складання, випробувань і відвантаження. У структуру «Турбоатома» входять два спеціальні конструкторські бюро, технологічні підрозділи, науково-дослідні лабораторії, заготівельна база, механообробне виробництво, випробування енергетичного обладнання.