У РФ хочуть реанімувати короткострокові облігації, які в 1998 році загнали країну в дефолт

Міністерство фінансів РФ у 2015 році за необхідності може повернутися до механізму розміщення державних короткострокових облігацій (ДКО), повідомила заступник міністра фінансів Тетяна Нестеренко на засіданні бюджетного комітету Ради Федерації у понеділок, передають «Ведомости».

«З цього року ми створюємо репо, розміщення коштів бюджету навіть на одну ніч. І, напевно, будемо знову відновлювати за необхідності інструмент ДКО, тому що коли ти на один день можеш розміщувати, потрібно мати можливість на дуже короткий час займати», - сказала вона.

ДКО випускалися Міністерством фінансів з 1993 року до 1998 року. Ринок ДКО став основним джерелом фінансування дефіциту російського бюджету. До середини серпня 1998 р. прибутковість ДКО досягала 140%, і уряд був змушений 17 серпня оголосити дефолт за ними.

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«Цей механізм ніколи і не був демонтований. Для того, щоб випустити ДКО, потрібно лише рішення міністра», говорить заступник голови правління Сбербанку Белла Златкіс. У 1990-ті рр. Златкіс займалася у Мінфіні питанням внутрішнього боргу і вважається одним із творців ринку державних цінних паперів.

Зараз короткострокові боргові папери можуть бути потрібні уряду, щоб компенсувати дефіцит всередині року, розмірковує Златкіс, але обмовляється: «Не знаю, навіщо це Мінфіну зараз, - помісячно у них швидше профіцит, ліквідність висока».

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«Страшно не те, що папір короткий чи як він називається, - каже Златкіс. - Інструмент насправді чудовий - весь світ так живе. Важливо, як бюджет виконується. Головне, щоб не з'явилося бажання почати жити і платити зарплати не за рахунок податків, а за рахунок позик, як це було в 1996 р., результат чого ми отримали у 1998-му».