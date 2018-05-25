IFC випустить гривневі облігації для фінансування регіонів України

Поточний портфель проектів IFC в Україні становить 695 млн дол.

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) планує випуск локальних гривневих облігацій для фінансування розвитку інфраструктури регіонів України.

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Про це повідомила керівник Офісу Національного інвестиційного ради при президентові України Юлія Ковалів, посилаючись на заяву виконавчого директора IFC.

«На засіданні Національної інвестиційної ради виконавчий директор IFC - International Finance Corporation повідомила, що корпорація планує випуск локальних облігацій, номінованих у гривні, для фінансування проектів розвитку інфраструктури регіонів», - написала Ковалів в соцмережі.

Довідка УНІАН. IFC, член Групи Світового банку, є найбільшим світовим інститутом розвитку, орієнтованим на приватний сектор на ринках, що розвиваються. Працює з більш ніж 2000 компаніями по всьому світу. Поточний портфель проектів IFC в Україні становить 695 млн дол.