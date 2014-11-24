«Ощадбанк» отримає 11,6 млрд гривень за рахунок випуску держоблігацій

Український уряд випустить 10-річні облігації внутрішньої державної позики на 11,599 млрд грн з індексованою вартістю за ставкою дохідності 6% річних для поповнення статутного капіталу державного «Ощадбанку».

Про це йдеться в постанові Кабінету міністрів України від 19 листопада №632 «Про збільшення статутного капіталу «Державного ощадного банку України» й внесення змін до його статуту», оприлюдненій на сайті уряду.

Згідно з документом, Кабмін має намір збільшити статутний капітал «Ощадбанку» на 11,599 млрд грн шляхом випуску 9,999 тис. додаткових акцій існуючої номінальної вартості зі збереженням у власності держави 100% таких акцій.

«Міністерству фінансів для забезпечення виконання цієї постанови здійснити випуск облігацій внутрішньої державної позики з індексованою вартістю в розмірі 11 598 840 000 гривень із терміном обігу 10 років і відсотковою ставкою доходу на рівні 6 відсотків річних в обмін на акції додаткової емісії «Ощадбанку», - йдеться в постанові.

Також у рамках постанови передбачено внесення змін до статуту банку, зокрема передбачено збільшення розміру статутного капіталу банку до 29,901 млрд грн, кількості акцій – до 25,777 тис. штук.

Нагадаємо, Кабмін ухвалив рішення докапіталізувати державний «Ощадбанк» на 11 млрд грн 19 листопада. Як заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк, поповнення капіталу банку важливе як для його стабільності, так і для можливості кредитувати економіку.

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Як повідомляв УНІАН, за інформацією Національного банку України, загальні потреби в до капіталізації банків за результатами проведеного стрес-тестування 35 найбільших фінустанов становлять 66 млрд грн. Зокрема державним банкам знадобиться 12,5 млрд грн, банкам з іноземним капіталом – 20,5 млрд грн.