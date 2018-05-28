Netflix вперше обійшла Disney за капіталізацією

На даний момент капіталізація Netflix становить $152,7 мільярда, тоді як Disney оцінюється в $152,3 мільярда.

Netflix Inc. наздогнала за ринковою вартістю Walt Disney і Comcast. Це в черговий раз доводить, що інвестори як і раніше вірять в ряд технологічних та інтернет-компаній, які тривалий час підтримували ринок в цілому.

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Про це повідомляє Прайм з посиланням на статтю The Wall Street Journal.

"Капіталізація Netflix на момент завершення торгів у п'ятницю становила 152,7 мільярда доларів. Таким чином, компанія вперше випередила Disney за ринковою вартістю, розрахованою виходячи з ціни закриття. В четвер її вартість перевищила вартість Disney виходячи з внутрішньоденною ціни акцій. У середу Netflix випередила за ринковою вартістю Comcast. Disney оцінюється в 152,3 мільярда доларів, а Comcast – 146,1 мільярда доларів. Ця віха, досягнута Netflix, підкреслює інтерес інвесторів до акцій швидко зростаючих компаній, які, як вони вважають, радикально змінять свої галузі. Цей тренд можна спостерігати на прикладі Amazon.com і роздрібного сектора", - йдеться в повідомленні.

Згідно FactSet, мультиплікатор ціна/прибуток Netflix становить близько 98, виходячи з прогнозів по прибутку за наступні 12 місяців. У Disney це значення становить 14, а в Comcast – 12. Розрахунковий мультиплікатор для індексу S&P 500 складає 16.

Акції Netflix минулого тижня зросли на 8,4% — до 351,29 долара після того, як компанія уклала багаторічна угода про виробництві контенту з екс-президентом США Бараком Обамою і колишньої першої леді Мішель Обамою. Акції додали з початку 2018 року 83%, ставши лідерами у складі S&P 500. Папери XL Group Ltd., посідає друге місце, подорожчали на 58%.

Між тим акції Disney і Comcast подешевшали минулого тижня, тоді як Comcast стала активніше загрожувати зірвати мегаугоду Disney з купівлі більшої частини розважальних активів 21st Century Fox.