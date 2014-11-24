Чотири залізниці розмістили облігації на 1,13 млрд гривень

Згідно з інформацією, Південно-Західною залізницею було розміщено облігацій на 341 млн грн, Південною залізницею також було залучено 341 млн грн, Львівською залізницею розміщено облігацій на 227 млн грн, Одеською залізницею - на 227 млн грн. Номінальна вартість усіх розміщених облігацій становить 1 тис. грн за одну штуку.

Як повідомляв УНІАН, Державна адміністрація залізничного транспорту України ("Укрзалізниця") має намір до кінця 2014 року випустити облігації загальною номінальною вартістю близько 4 млрд грн двома траншами: перший - на 2 млрд грн, другий - на 175 млн дол. з хеджуванням валютних ризиків.

Термін обігу всіх облігацій - до 2017 року. Премія за облігаціями не буде перевищувати 2-3% ставки за державними паперами з відповідним терміном обігу.

22 вересня Одеська залізниця прийняла рішення розмістити облігації на 810 млн грн, 24 вересня Придніпровська магістраль вирішила розмістити цінні папери на 1,24 млрд грн, Львівська магістраль - на 680 млн грн. 26 вересня Південно-Західна і Південна залізниці прийняли рішення розмістити облігації на суму 650 млн грн і 890 млн грн відповідно.