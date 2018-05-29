І знову Apple: Forbes опублікував рейтинг найдорожчих компаній світу

На першому місці за рівнем капіталізації вже традиційно опинилася Apple, друге місце посів Google, а третє дісталося Microsoft.

Уже восьмий раз поспіль Apple опиняється найдорожчою компанією світу за версією Forbes.

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Про це повідомляє techtoday.

"Журнал днями опублікував свій щорічний рейтинг найбільш грошовитих фірм. Цього року представники IT-сфери не лише зайняли перше місце, а й окупували першу п’ятірку списку", - йдеться у повідомленні.

Apple у 2018 році оцінили в 182,8 мільярда доларів, що на 8% більше, ніж роком раніше. Друге місце в десятці найдорожчих компаній дісталося Google, яка за рік подорожчала одразу на 30% і нині оцінюється в 132,1 мільярда доларів. Третій рядок дістався Microsoft, капіталізація якої зросла на 21% і становить 104,9 мільярда доларів.

Перша п’ятірка найдорожчих компаній за версією Forbes повністю складається з представників IT-галузі – її замикають Facebook (94,8 мільярда доларів) і Amazon (70,9 мільярда доларів).

Цікаво, що один з головних вендорів мікрочіпів на планеті – компанія Intel – пробитися в десятку лідерів не зміг.

Попри зростання вартості бренду на 9%, компанія зайняла 14 місце з капіталізацією в 34,1 мільярда доларів. Майже одразу йдуть Cisco та IBM, які розташувалися 16 і 17 рядках. При цьому IBM подешевшала цього року на 4%.

Китайські компанії також впевнено нарощують свої капітали. Huawei зайняла 79 позицію, піднявшись цього року на 15% – до 8,4 мільярда доларів.

Замикають "Топ-100" найдорожчих компаній PayPal і Dell, які подорожчали на 33% і 18% відповідно і зайняли 98 і 99 позиції.