Кабмін опублікував список об'єктів великої приватизації на 2018 рік

До остаточного переліку не потрапили «Завод алюмінієвої фольги», «Аграрний фонд» і «Державна продовольчо-зернова корпорація України».

Кабінет міністрів України опублікував розпорядження, яким затвердив перелік об'єктів великої приватизації державної власності, що підлягають продажу в 2018 році.

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Згідно з повідомленням, до переліку увійшли 23 об'єкти великої приватизації, хоча при затвердженні списку на засіданні Кабміну 10 травня йшлося про 26 підприємств.

Так, в опублікованому списку є п'ять обленерго («Тернопільобленерго», «Запоріжжяобленерго», «Харківобленерго», «Миколаївобленерго», «Хмельницькобленерго») і чотири теплогенеруючі підприємства («Херсонська ТЕЦ», «Дніпровська ТЕЦ», «Криворізька теплоцентраль», «Сєвєродонецька теплоелектроцентраль»), а також компанія «Центренерго».

Також до переліку увійшли «Об'єднана гірничо-хімічна компанія», вугільна компанія «Краснолиманська», «Турбоатом», «Азовмаш», завод «Електроважмаш», «Дніпровський електровозобудівний завод», «Одеський припортовий завод», «Сумихімпром», «Запорізький титано-магніевий комбінат», «Президент-Готель», ВАТ «Оріана», ПрАТ «Індар», «Украгролізинг».

Таким чином, до остаточного переліку не потрапили «Завод алюмінієвої фольги», «Аграрний фонд» і «Державна продовольчо-зернова корпорація України».

Як повідомляв УНІАН, 10 травня Кабінет міністрів України на своєму засіданні затвердив перелік підприємств великої приватизації на 2018 рік, до якого увійшли 26 об'єктів.