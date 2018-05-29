Мінфін позичив на внутрішньому ринку долари та євро

Міністерство на ОВДП-аукціоні залучило до держбюджету 62 млн грн і 65 млн євро.

Міністерство фінансів України на плановому щотижневому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) залучило до державного бюджету 61,6 млн грн і 64,6 млн євро.

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Як повідомляється на сайті міністерства, гривневі кошти залучено від продажу облігацій термінами обігу 161 і 1820 днів із середньозваженою доходністю 17,23% і 16% річних, відповідно.

Кошти в євро залучено на 546 днів за ставкою 4,07% річних.

Також повідомляється, що гривневий еквівалент залучених коштів за курсом Національного банку становив 2,035 млрд грн.

Довідка УНІАН. Станом на 29 травня обсяг ОВДП в обігу за сумою основного боргу становив 741,221 млрд грн, при цьому у власності Національного банку перебувають облігації на суму 350,325 млрд грн, або 47% їх загального обсягу.