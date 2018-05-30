США можуть дозволити російському олігарху Дерипасці зберегти частку в En+ в межах 40%

США на початку квітня ввели нові санкції проти РФ, внісши в так званий "чорний список" ряд великих російських бізнесменів і підконтрольні їм компанії, зокрема Олега Дерипаску.

Міністерство фінансів США натякнуло, що може дозволити російському олігарху Олегу Дерипасці зберегти свою частку в компанії En+ Group PLC в межах 40% в рамках договору про скасування санкцій щодо компанії.

Читайте такожСША схиляють Європу до введення нових санкцій проти Росії – Financial Times

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, передає Прайм.

"Мінфін США натякнув, що може дозволити російському мільярдерові Олегу Дерипасці зберегти свою частку в En+ Group PLC в межах 40% в рамках можливої угоди щодо скасування санкцій проти компанії", — повідомляє агентство.

За даними агентства, у міністерстві зазначили, що частка Дерипаски в компанії має бути "значно менше 50%", проте ніяких конкретних цифр не навели. Відзначається, що в даний момент частка Дерипаски в компанії становить 66%.

Як повідомляє агентство, представники Мінфіну США і Дерипаски від коментарів відмовилися.

Раніше в міністерстві фінансів США заявляли РІА Новини, що скорочення частки Олега Дерипаски в компанії En+ не обов'язково є підставою для виключення цієї компанії з санкційного списку.

США на початку квітня ввели нові санкції проти РФ, внісши в так званий "чорний список" (SDN-лист) ряд великих російських бізнесменів і підконтрольні їм компанії, зокрема Олега Дерипаску та контрольовані ним En+ Group, "Групу ГАЗ", "Базовий елемент" і "Русал".

Додавання в список означає блокування активів в США і заборону на будь-бізнес з цими компаніями для американських громадян, включаючи будь-які операції з борговими і дольовими інструментами. Мінфін США спочатку дав місяць на продаж акцій і боргових інструментів цих компаній і два місяці на завершення діючих контрактів і припинення взаємодії з компанією — обмеження повинні були набути чинності 7 травня і 5 червня відповідно. Однак пізніше ці терміни були частково продовжені, і тепер з акцій і боргу "Русала", En+ і "Групи ГАЗ" в рамках американських санкцій дозволено виходити до 6 червня, на завершення контрактів з "Русалом" і "Групою ГАЗ" дається час до 23 жовтня.