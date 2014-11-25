Мінфін залучив до держбюджету 8,6 млн гривень на плановому ОВДП-аукціоні

Міністерство фінансів України залучило до державного бюджету 8598000 грн на плановому аукціоні з розміщення облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 25 листопада, повідомляється на сайті міністерства.

За інформацією Мінфіну, всі кошти залучено у національній валюті в результаті розміщення 2-річних облігацій під 17,60% річних за єдиною поданою заявкою.

Як повідомляв УНІАН, Мінфін провів у листопаді 8 ОВДП-аукціонів, під час яких залучив до держбюджету 6,691 млрд грн.

За оперативними даними Держказначейства на 24 листопада, з початку року до держбюджету надійшло 234,324 млрд грн від запозичень, витрати на погашення держборгу становили 87,856 млрд грн, на обслуговування держборгу – 39,908 млрд грн.

Станом на 24 листопада обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становив 412,174 млрд грн, при цьому у власності НБУ перебували держпапери на суму 283,451 млрд грн, у власності банків - на 86,187 млрд грн, нерезидентів - на 21,118 млрд грн.

Держбюджет України з останніми змінами встановлює граничний рівень держборгу за підсумками 2014 року в розмірі 806,962 млрд грн.