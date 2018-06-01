Національний депозитарій замовив у британців розробку нової ІТ-платформи

Запуск нової системи повинен відбутися з 5 серпня 2019 року.

Національний депозитарій України підписав контракт з британською компанією Percival Software Limited на розробку нового програмного забезпечення для депозитарної системи фондового ринку.

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Як повідомляє прес-служба депозитарію, вже з сьогоднішнього дня починається безпосередня робота над проектом, а запуск нової системи повинен відбутися з 5 серпня наступного року.

За словами голови правління Національного депозитарію України Міндаугаса Бакаса, раніше планувався запуск системи у першій половині 2019 року, але після опрацювання всіх можливих нюансів, пов'язаних з адаптацією рішення до умов українського ринку, обсяги додаткової роботи збільшилися.

«З іншого боку, це дало нам можливість передбачити в контракті також більшу кількість часу тестування системи учасниками фондового ринку», - цитує Бакаса прес-служба Національного депозитарію.

У повідомленні також сказано, що паралельно з розробкою програмного забезпечення Нацдепозитарій і Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку будуть готувати проекти зміни підзаконних актів щодо депозитарної діяльності, необхідних для запуску нової бізнес-моделі депозитарної системи.

Довідка УНІАН. Національний депозитарій України створений відповідно до Закону України «Про Національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» для забезпечення функціонування єдиної системи депозитарного обліку. Договір про заснування Національного депозитарію України був підписаний НКЦПФР та НБУ від 18 грудня 1998 року. Державна реєстрація відбулася 17 травня 1999 року. Структура власності ПАТ «НДУ» (станом на II квартал 2017 року): 25% акцій належить державі (управління здійснює НКЦПФР), 25% - належать НБУ, 24,99% - Ощадбанку, майже 11% - Корпоративному недержавному пенсійному фонду НБУ, 9,99% - Укрексімбанку, менше 5% акцій іншим власникам.

12 жовтня 2013 року набрав чинності Закон України «Про депозитарну систему України», згідно з яким ПАТ «НДУ» набуває статусу Центрального депозитарію з дня реєстрації НКЦПФР в установленому порядку Правил Центрального депозитарію (рішення НКЦПФР від 01.10.2013 р.).

Центральний депозитарій веде депозитарний облік всіх емісійних цінних паперів, крім тих, облік яких веде Національний банк України відповідно до компетенції, визначеної законом.