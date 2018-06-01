Мінфін не впевнений в отриманні всіх запланованих на 2018 рік надходжень від приватизації
План надходжень до державного бюджету України від приватизації державного майна на 2018 рік не буде виконано, але важливо провести кілька показових операцій для залучення більш широкого кола інвесторів у майбутньому.
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Таку думку висловила перший заступник міністра фінансів Оксана Маркарова під час дискусії в Київській школі економіки.
«Чи отримаємо ми всі 21 з половиною мільярди, що стоять в бюджеті як надходження від приватизації? Думаю, що всі - ні. У цій цифрі однозначно є частка ризику», - сказала Маркарова.
Водночас, вона зазначила, що головна мета - провести дві-три успішні приватизації, які продемонструють потенційним покупцям, що цей процес проходить прозоро, конкурентно, що розширить коло зацікавлених інвесторів у майбутньому.
Також Маркарова повідомила, що з малої приватизації рух йде дуже швидко. «Це невеликі цифри для бюджету, але - поліпшення ефективності», - зазначила вона.
Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України наприкінці травня опублікував розпорядження, яким затвердив перелік об'єктів великої приватизації державної власності, що підлягають продажу в 2018 році.
Згідно з документом, до переліку увійшли 23 об'єкти великої приватизації, хоча раніше йшлося про 26 підприємств.
18 січня Верховна Рада ухвалила новий закон про приватизацію державного майна. Основною метою закону є спрощення процесу приватизації за рахунок спрощення класифікації об'єктів приватизації - розподілу на об'єкти малої та великої приватизації.
До групи малої приватизації потрапляють об'єкти нерухомості, невеликі підприємства, а до групи великої приватизації входять об'єкти, активи яких перевищують 250 млн грн.
До проведення великої приватизації залучатимуться міжнародні радники, а мала приватизація відбуватиметься на електронних торгах.
Виконуючий обов'язки голови Фонду державного майна України Віталій Трубаров розраховує, що велика приватизація розпочнеться в жовтні.
Державний бюджет на 2018 рік передбачає 21,3 млрд грн надходжень від приватизації.