План надходжень від приватизації не буде виконано – Мінфін

Але важливо, за словами першого заступника міністра фінансів, провести кілька показових операцій для залучення ширшого кола інвесторів у майбутньому.

План надходжень до державного бюджету України від приватизації державного майна на 2018 рік не буде виконано, але важливо провести кілька показових операцій для залучення більш широкого кола інвесторів у майбутньому.

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Таку думку висловила перший заступник міністра фінансів Оксана Маркарова під час дискусії в Київській школі економіки.

«Чи отримаємо ми всі 21 з половиною мільярди, що стоять в бюджеті як надходження від приватизації? Думаю, що всі - ні. У цій цифрі однозначно є частка ризику», - сказала Маркарова.

Водночас, вона зазначила, що головна мета - провести дві-три успішні приватизації, які продемонструють потенційним покупцям, що цей процес проходить прозоро, конкурентно, що розширить коло зацікавлених інвесторів у майбутньому.

Також Маркарова повідомила, що з малої приватизації рух йде дуже швидко. «Це невеликі цифри для бюджету, але - поліпшення ефективності», - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України наприкінці травня опублікував розпорядження, яким затвердив перелік об'єктів великої приватизації державної власності, що підлягають продажу в 2018 році.

Згідно з документом, до переліку увійшли 23 об'єкти великої приватизації, хоча раніше йшлося про 26 підприємств.

18 січня Верховна Рада ухвалила новий закон про приватизацію державного майна. Основною метою закону є спрощення процесу приватизації за рахунок спрощення класифікації об'єктів приватизації - розподілу на об'єкти малої та великої приватизації.

До групи малої приватизації потрапляють об'єкти нерухомості, невеликі підприємства, а до групи великої приватизації входять об'єкти, активи яких перевищують 250 млн грн.

До проведення великої приватизації залучатимуться міжнародні радники, а мала приватизація відбуватиметься на електронних торгах.

Виконуючий обов'язки голови Фонду державного майна України Віталій Трубаров розраховує, що велика приватизація розпочнеться в жовтні.

Державний бюджет на 2018 рік передбачає 21,3 млрд грн надходжень від приватизації.