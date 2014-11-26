"Метінвест" випустить єврооблігації на $1,5 млрд

Гірничо-металургійна група "Метінвест" планує випустити гарантовані євробонди загальною вартістю 1,5 млрд дол. у рамках виконання рішення про рефінансування єврооблігацій з погашенням у травні 2015 року, повідомляє компанія на сайті Ірландській фондовій біржі.

Згідно з повідомленням, випущені облігації будуть погашатися чотирма рівними платежами кожні півроку, починаючи з 24 травня 2016 року. Купонна ставка за єврооблігаціями складе 10,5% річних.

Гарантами виплати за євробондами виступають меткомбінат "Азовсталь", Єнакіївський метзавод, Харцизький трубний завод, Авдіївський коксохім, спільне українсько-швейцарське підприємство "Метален", а також Центральний, Інгулецький і Північний гірничо-збагачувальні комбінати.

Також повідомляється, що «Метінвест» отримав заявки на рефінансування 77,3% цінних паперів, або на 386,3 млн. дол., за мінімального обсягу для обміну 450 млн дол. Група вирішила задовольнити всі отримані заявки, а решта євробондів на суму 113,7 млн дол. залишаться в обігу.

Розрахунок з власниками євробондів, які погодилися на пропозицію холдингу, буде здійснено 28 листопада 2014 року в рамках випуску цінних паперів на 1,5 млрд дол.

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Як повідомляв УНІАН, «Метінвест» запропонував власникам своїх єврооблігацій на 500 млн дол. з погашенням в травні 2015 року отримати в зазначену дату 25% основної суми боргу, обмінявши залишилася на нові єврооблігації з погашенням у листопаді 2017 року.

Власники єврооблігацій, які погодилися на обмін до 31 жовтня, додатково отримають винагороду в розмірі 1%.

При цьому купонна ставка нових єврооблігацій буде підвищена з 10,25% до 10,50% річних.

Довідка УНІАН. Група «Метінвест» - міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній, яка є найбільшим в Україні і одним з найбільших в СНД виробником залізорудної сировини і сталі.

У металургійний дивізіон компанії входять 11 підприємств, серед яких українські меткомбінат «Запоріжсталь», «Азовсталь», Маріупольський меткомбінат ім. Ілліча, Єнакіївський металургійний завод, Харцизький трубний завод, а також Авдіївський коксохімічний завод.

До складу гірничодобувного дивізіону входять підприємства з виробництва залізорудної і флюсодоломітної сировини: Північний, Інгулецький, Центральний, Південний гірничо-збагачувальні комбінати та Комсомольське рудоуправління, а також вуглевидобувні підприємства «Краснодонвугілля» і United Coal Company (США).

Основними акціонерами «Метінвесту» є група українського бізнесмена Ріната Ахметова СКМ (71,24%) і група «Смарт-холдинг» Вадима Новинського (23,76%).