Уряд Франції може продати свою частку в авіакомпанії Air France-KLM

Франція розглядає можливість продажу всіх 14,3% акцій компанії, якими володіє, або їх частини.

Французький уряд може продати свою частку в одній з найбільших світових авіакомпаній Air France-KLM.

Як повідомляє Прайм з посиланням на видання Echos, купити акції готовий готельний оператор AccorHotels.

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Як пише видання, французька держава - найбільший акціонер авіаперевізника, що входить у топ-10 найбільших у світі - розглядає можливість продажу всіх 14,3% акцій компанії, якими володіє, або їх частини.

За словами джерел видання, держава "вивчить можливість зі всією серйозністю".

AccorHotels, що володіє такими великими готельними брендами як Novotel, Ibis, Swissotel, висловила свою зацікавленість у купівлі всього пакету або його частини.

Авіакомпанія Air France була утворена 7 жовтня 1933 року. У 2004 році Air France об'єдналася з авіакомпанією KLM. Штаб-квартира об'єднаної фірми знаходиться в Парижі.

Як повідомляв УНІАН, авіакомпанія Lufthansa домовилася про купівлю більшої частини активів збанкрутілого перевізника Air Berlin.