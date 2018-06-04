Велика приватизація: ОПЗ вирішили продавати за новим законом

Раніше продаж ОПЗ планувався за нормами старого закону про приватизацію, оскільки передприватизаційна підготовка почалася до набрання чинності нового закону.

Продаж державного пакету акцій найбільшого хімічного підприємства України «Одеський припортовий завод» відбудеться відповідно до норм нового закону про приватизацію, які передбачають залучення міжнародних інвестиційних радників.

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Про це написав на своїй сторінці в Facebook виконуючий обов'язки голови Фонду державного майна України Віталій Трубаров.

За його словами, раніше продаж ОПЗ планувався за нормами старого закону про приватизацію, оскільки передприватизаційна підготовка почалася до набрання чинності нового закону.

«Зараз йде робота щодо підготовки конкурсу з відбору радника, і як тільки МЕРТ (Міністерство економічного розвитку і торгівлі - УНІАН) визначиться зі своєю кандидатурою в складі комісії, переходимо до формування завдань раднику і умов аукціону», - написав Трубаров.

Як додав голова ФДМУ, паралельно з цим в рамках робочої групи з питань приватизації, яку очолює міністр Кабінету міністрів Олександр Саєнко, йде робота з іноземними радниками з пошуку шляхів реструктуризації боргів заводу.

Як повідомляв УНІАН, у 2016 році 99,6-відсотковий пакет акцій Одеського припортового заводу виставлявся на продаж з початковою ціною в 13,175 млрд грн (близько 520 млн дол.), однак запланований конкурс не відбувся через відсутність заявок інвесторів.

У Фонді держмайна відзначали, що початкова ціна об'єкта може знизитися до 150 млн дол. для залучення більшого кола інвесторів. При цьому, тодішній голова ФДМУ Ігор Білоус говорив, що кінцева ціна підприємства може становити близько 400 млн дол.

Підприємство потрапило в число об'єктів великої приватизації - його планують продати цього року.

Довідка УНІАН. Одеський припортовий завод (м. Южне, Одеська обл.) – другий за величиною виробник аміаку і карбаміду і третій – з випуску азотних добрив в Україні. Спеціалізується на перевантаженні хімічної продукції, що надходить з країн СНД на експорт. Завод є монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолоджування і перевантаження аміаку.