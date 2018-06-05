Акції Apple встановили рекорд на тлі презентації iOS 12

Apple представила нову версію своєї системи iOS 12 з покращеною продуктивністю і новими функціями, а також платформою для розробки AR-додатків ARKit.

Акції корпорації Apple за підсумками понеділка зросли на 0,84% до рекордних 191,83 долара на тлі новин, представлених компанією в рамках конференції для розробників WWDC 2018 (Apple Worldwide Developers Conference), свідчать дані торгів.

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Вперше в історії акції Apple зросли за підсумками першого дня конференції, пише Прайм.

Apple представила нову версію своєї системи iOS 12 з покращеною продуктивністю і новими функціями, а також платформою для розробки AR-додатків ARKit.

Також корпорація представила оновлену платформу, на якій розробники зможуть створювати єдині простори доповненої реальності і постійні об'єкти з прив'язкою до конкретних місць, задіяти розпізнавання об'єктів і відстеження зображень.

Крім цього, Apple представила оновлення Mac App Store і оновлення операційної системи для настільних комп'ютерів — macOS Mojave.